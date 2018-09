Pronostic Young Boys Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Les Red Devils sur leur lancée

Les Young Boys de Berne ont enfin remporté la saison passée la Super League suisse au nez et à la barbe du FC Bâle. Sur leur lancée, les Bernois ont réussi à décrocher leur qualification pour la Ligue des Champions en s'imposant contre le Dinamo Zagreb en Barrages. Un homme a été prépondérant : l'ancien attaquant parisien Guillaume Hoareau, double buteur décisif en Croatie. Présent à Berne depuis plus de 4 saisons, le joueur formé au Havre est même devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Les Young Boys sont restés sur le même rythme que la saison passée et n'ont toujours pas connu la défaite. Ils ont même remporté tous leurs matchs, à l'exception de celui joué à domicile face à Zagreb (1-1).Mais Manchester United est évidemment un adversaire nettement plus redoutable que le Dinamo de Zagreb. Après deux défaites consécutives concédées contre Brighton et Tottenham, la formation de Mourinho s'est imposée deux fois consécutivement à l'extérieur à Burnley et surtout à Watford (leader de Premier League avant le match). Comme souvent avec United, le jeu n'a pas été flamboyant mais l'efficacité était présente, avec notamment un Romelu Lukaku retrouvé et auteur de 3 buts sur ces 2 derniers matchs. Au milieu, Paul Pogba a été excellent aux côtés de l'indispensable Matic. Pour cette rencontre, Mourinho retrouve Rashford (suspendu en Premier League) qui sort d'une excellente trêve internationale, et se présente comme une alternative aux décevants Lingaard et Alexis Sanchez. Face à un adversaire abordable, nous voyons United réaliser la passe de trois (3 victoires de suite à l'extérieur) et s'imposer sur le terrain des Young Boys.