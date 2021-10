Pronostic Young Boys Berne Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Villarreal se reprend chez les Young Boys de Berne

Présenté comme l'adversaire le plus modeste de ce groupe, le club suisse des Young Boys de Berne défend crânement ses chances lors de cette Ligue des Champions. En effet, les hommes de Wagner ont tout d'abord réalisé un exploit en renversant un match mal engagé face à Manchester United (2-1) grâce à une réalisation dans le temps additionnel de Siebatcheu et surtout l'expulsion de Wan-Bissaka qui avait laissé les Mancuniens à 10 alors qu'ils menaient au score. Ensuite, les Bernois se sont bien défendus mais se sont inclinés sur la pelouse de l'Atalanta (1-0). Habituellement dominateurs dans leur championnat de suisse, les Young Boys de Berne accusent cette saison quelques points de retard sur le duo composé par Bâle et Zurich. Le week-end dernier, les YBB ne se sont pas préparés idéalement en concédant le nul à domicile face à Lucerne (1-1), actuelle lanterne rouge du championnat.

De son côté, Villarreal avait réussi une superbe dernière campagne européenne conclue victorieusement au terme d'une insoutenable série de tirs aux buts face à Manchester United. Sur leur lancée, les hommes d'Unai Emery ont montré de très bonnes choses lors de leurs deux premiers matchs de groupe de C1. En effet, Villarreal a d'abord offert un superbe spectacle face à l'Atalanta (2-2) avant de bousculer Manchester United à Old Trafford, où les Espagnols ont été plombés par leur maladresse dans le dernier geste mais aussi sur une grande prestation de De Gea (défaite 2-1). Depuis ce revers dans les derniers instants de la rencontre, le Sous-Marin jaune s'est relancé en Liga en dominant le Betis Séville (2-0) mais a connu une nouvelle désillusion le week-end dernier en s'inclinant à domicile face à Osasuna (1-2). Au niveau de l'effectif, Unai Emery dispose de très bons éléments avec les internationaux Moreno (buteur ce week-end en Liga pour la première fois de la saison), Pau Torres et Pino. De plus, la recrue Danjuma arrivée de Bournemouth a montré de très bonnes dispositions. Plus expérimentée au niveau européen, Villareal pourrait s'imposer en Suisse face à des Young Boys de Berne dont le succès face à Manchester United était peut-être en trompe-l'œil.