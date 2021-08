Pronostic Young Boys Berne Ferencvaros : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue des champions

Des buts pour les Young Boys Berne et Ferencvaros

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Young Boys Berne Ferencvaros :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans concurrence désormais en Suisse, les Young Boys de Berne souhaitent désormais briller en Ligue des champions, eux qui n'ont disputé qu'une seule fois la phase de groupes de C1 (en 2018) mais reste sur un bon 1/8de finale en C3. En revanche, la formation helvète n'a pas démarré au mieux la nouvelle saison. En championnat, les hommes de David Wagner ont disputé pour l'instant 3 journées avec une victoire d’entrée à Lucerne (3-4), un nul à domicile contre les Grasshoppers (0-0) et une défaite à Sion (1-0). Dans ces tours préliminaire de Ligue des champions, les Young Boys ont eu du mal face au modeste Slovan Bratislava, puis face à Cluj. Auteurs d'un bon match nul en Roumanie (1-1), les Young Boys ont fait la différence la semaine passée à domicile (3-1). Ce week-end, ils ont remporté leur 1tour de Coupe de Suisse (4-1), signant leur 3match consécutif avec des buts des deux côtés.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐On pourrait donc voir un match aller assez offensif puisque Ferencvaros est une équipe qui a marqué au moins 1 but sur 7 de ses 8 premiers matchs cette saison. Le champion hongrois vient de signer un gros coup en éliminant le Slavia Prague au tour précédent (victoire 2-0 en Hongrie et défaite 1-0 en Tchéquie). Déjà qualifié la saison passée pour la phase de poules de Ligue des champions, Ferencvaros est une équipe en progrès à l'image du football hongrois. Facile vainqueur de son championnat national la saison dernière comme les Young Boys, Ferencvaros avait éliminé le club kosovare de Prishtina (6-1 en cumulé) et les Lituaniens de Zalgiris (5-1) sur ses premiers tours de cette C1, dans des matchs à buts. Vainqueur en championnat ce week-end (4-1), Ferencvaros semble toujours sous-coté et il semble préférable de jouer le pari "Les 2 équipes marquent" à belle cote.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Young Boys Berne Ferencvaros détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !