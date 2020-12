Pronostic Young Boys Berne Cluj : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Les Young Boys de Berne valident leur ticket face à Cluj

La rencontre entre les Young Boys de Berne et Cluj est décisive pour la qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League. Les Suisses sont actuellement en 2position du classement de ce groupe A avec 2 points d’avance sur les Roumains. Les Young Boys ont perdu leurs deux rencontres face au favori du groupe, la Roma mais ont assuré l’essentiel lors des autres matchs avec des succès lors de la double confrontation face aux Bulgares du CSKA Sofia et un nul à Cluj à l’aller (1-1). Champion de Suisse en titre, le club de Berne a déjà repris les commandes cette saison avec 5 points d’avance sur leur poursuivant.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Cluj est dans l’obligation de s’imposer pour participer aux seizièmes de finale de l’Europa League. L’an passé, les Roumains avaient été tout proches d’éliminer le FC Séville, futur vainqueur de la compétition. Mais les joueurs d’Iordanescu connaissent un exercice nettement plus compliqué, confirmé par leur troisième place en championnat et leur parcours décevant en Europa League où ils comptent une seule victoire face au CSKA Sofia et des nuls contre ces mêmes Bulgares et lors du match aller face aux Suisses. A priori plus solides cette saison, les Young Boys de Berne s’imposer à domicile et se qualifier pour les 16de finale de C3.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Young Boys Berne Cluj encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !