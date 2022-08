Pronostic Young Boys Berne Anderlecht : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Le Bétis Séville démarre par une victoire face à Elche

Seulement 3du championnat suisse la saison passée, les Young Boys de Berne semblent être repartis sur de bonne base. Toujours invaincu, l'ancien club de Guillaume Hoarau est en tête après 5 journées du nouvel exercice (3 victoires et 2 nuls) et il s'est imposé ce week-end 3-0 à domicile face au Servette qui avait pourtant bien démarré sa saison. Aux tours précédent de ces éliminatoires pour la Conference League, les Young Boys avaient d'abord gagné leur 2 matchs face au FK Liepaja (0-1 et 3-0) et face au KuPS (0-2 et 3-0). Les recrues estivales Jean-Pierre Nsamé (de retour au club) et Cedric Itten (ex-Glasgow) sont déjà décisifs.

En face, Anderlecht a également démarré tambour battant sa saison. 3également de son championnat la saison passée, le club belge a passé un tour dans ces qualifications de C4, face aux Estoniens de Paide (2 victoires 0-2 et 3-0). En championnat, les Mauves sont pour l'instant 3avec 9 points pris sur 12 possibles (3 victoires et 1 défaite). Ce week-end, Anderlecht s'est imposé 3-0 à Saint-Trond avec un nouveau but de la pépite Fabio Silva, prêté par Wolverhampton. Entre deux équipes en forme et qui marquent beaucoup, on pourrait voir les filets trembler des deux côtés.