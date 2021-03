Pronostic Young Boys Ajax : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Ajax fait le ménage face aux Young Boys de Berne

Surprise de ces huitièmes de finale de l'Europa League, les Young Boys avaient dominé au tour précédent un Bayer Leverkusen actuellement en...berne (6-3 en cumulé). En revanche, les Suisses ont subi la loi de l'Ajax lors du match aller (défaite 3-0 à Amsterdam) et se retrouvent au pied du mur lors de cette manche retour. Cette défaite confirme la perte de vitesse lors des dernières semaines des Young Boys, qui restent sur 5 rencontres toutes compétitions confondues sans la moindre victoire, avec 4 nuls dans le championnat suisse face à Lucerne, Bâle, Vaduz et St Gall, et donc la défaite en Europa League face à l'Ajax. Avec 17 points d'avance sur le Servette, le club bernois a fait un grand pas vers le titre et espérait faire un bon parcours en Europe. Le revers de l'aller a permis aux Suisses de mesurer l'écart qu'ils ont à combler vis-à-vis d'une formation habituée à jouer la Ligue des Champions.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Ajax a terminé en troisième position de son groupe relevé de Ligue des Champions derrière Liverpool et l'Atalanta Bergame. Basculé en Europa League, le club batave s'est défait de l'actuel leader de la Ligue 1, le LOSC, en 16de finale (4-2). Sur leur lancée, les hommes d'Erik Ten Hag ont donc fait valoir leur supériorité face aux Young Boys de Berne (3-0) et devraient pouvoir profiter de nombreux espaces lors de cette manche retour face à une formation suisse prête à prendre tous les risques. En Eredivisie, le club d'Amsterdam est tranquillement installé en tête avec 8 points de plus que son dauphin, le PSV Eindhoven. En pleine forme, l'Ajax vient d'aligner un 21match consécutif sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues, avec sur cette période un excellent bilan de 18 victoires et 3 nuls. Sur leur lancée et au-dessus, les Néerlandais devraient s'imposer en Suisse et filer en quart de finale.