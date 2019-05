Pronostic Wydad Casablanca Espérance Tunis : Analyse, prono et cotes de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique

Le Wydad Casablanca accroche au moins un nul à domicile face à l’Espérance de Tunis

La finale aller de la Ligue des Champions africaine met aux prises le Wydad Casablanca au champion en titre, l'Espérance de Tunis. Le club marocain connaît une fin de saison sous pression. En quelques semaines, le Wydad est passé de 15 points d'avance à seulement 3 sur le grand rival du Raja Casablanca dans son championnat marocain. Si ces récentes contre-performances dans le championnat national laissent penser à un coup de moins bien, la dynamique du Wydad reste excellente au niveau européen. Les hommes du coach tunisien Benzarti n'ont en en effet plus perdu le moindre match depuis la phase de poule. De plus, ils sont invaincus toutes compétitions confondues dans leur stade depuis septembre 2018.

En face, l'Espérance de Tunis est presque assurée du titre en Tunisie grâce aux 9 points d'avance sur son poursuivant l'Etoile Sportive du Sahel à 4 journées de la fin. Les Espérantistes ont été très chanceux le week-end dernier à Sousse face à l'ESS. En effet, archi-dominés, les hommes de Chaabani s'en sont remis à leur excellent portier Ben Cherifia et à la maladresse des attaquants étoilistes. Champion d'Afrique en titre, l'EST avait fait la différence dans son stade la saison passée et s'attend à un match aller compliqué. Le club tunisien a 7 joueurs sous la menace d'un carton jaune (synonyme de suspension au retour) : Ben Cherifia, Khenissi, Badri, Coulibaly, Chaalali, Dhaouadi et Jeridi, soit la colonne vertébrale du club. Invaincu depuis plus d'un an dans son stade, le Wydad devrait accrocher au moins un nul à domicile dans une rencontre aller avec moins de 4 buts.