Pronostic WS Wanderers Perth Glory : Analyse, prono et cotes du match de A-League Australie

Peu de buts entre les WS Wanderers et Perth Glory

Le championnat australien a repris mi-juillet et nous offre une lutte acharnée pour l'accession aux playoffs. La 26journée voit l'opposition entre les WS Wanderers et le Perth Glory, les deux formations sont toujours dans le coup pour jouer les phases finales. Le club de Sidney compte actuellement 4 points de retard sur le Glory et pourrait effectuer une belle opération en cas de victoire. Les hommes de De Marigny sont sur une bonne dynamique puisqu'ils n'ont connu la défaite à une seule reprise lors des 9 dernières journées. Les partenaires de Mitchell Duke sont invaincus lors des 4 dernières rencontres. Depuis la reprise des compétitions, les Wanderers ont fait un nul face aux Central Coast Mariners et se sont imposés face aux Phoenix de Wellington. Vainqueur de son premier match de reprise face aux Central Coast Mariners, le Perth Glory a ensuite connu deux déconvenues face à Wellington (1-2) et contre Adélaïde United (5-3). Ces deux revers n'ont pas permis aux hommes de Tony Popovic de se positionner idéalement pour les playoffs. Le Glory se retrouve désormais sous la pression des poursuivants et se doit de prendre des points. Cette rencontre s'annonce intense entre deux prétendants aux phases finales. Comme lors des 4 dernières rencontres des Wanderers, il pourrait y avoir moins de 3 buts dans le match.