Pronostic Wolves Olympiakos : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Les Wolves filent en quart aux dépens de l’Olympiakos

Depuis son retour dans l'élite, Wolverhampton a réalisé 2 excellentes saisons. Emmené par le stratège Nuno Espirito Santo, les Wolves sont en course pour les quarts de finale de l'Europa League. Dominateurs de leur groupe d'Europa League, où l'on trouvait notamment Braga et Besiktas, les partenaires de Raul Jimenez ont pris le meilleur sur l'Espanyol Barcelone en huitième (6-3 en cumulé). En Premier League, Wolverhampton a terminé en 7e position et n'est pas qualifié pour la prochaine campagne d'Europa League, motivation supplémentaire pour avancer dans cette C3. Avec Adama Traoré, Jimenez, Potence, Jota ou Neves, les Wolves ont des atouts à faire valoir dans cette compétition. De son côté, l'Olympiakos vient de décrocher un nouveau titre de champion de Grèce. Les hommes de Pedro Martins ont survolé leur championnat et ont fini avec 18 points d'avance sur le PAOK Salonique. Les partenaires de Valbuena ont commencé leur campagne européenne en Ligue des Champions, où ils ont terminé en 3e position de leur groupe, derrière le Bayern et Tottenham, notamment à cause de 3 défaites sur leurs 3 matchs à l'extérieur. Basculés en C3, les Grecs ont réussi l'exploit des seizièmes en éliminant Arsenal. Lors du huitième aller, l'Olympiakos et Wolverhampton se sont quittés sur un score de parité en Grèce (1-1). Pour ce match retour joué en Angleterre, le potentiel offensif des Wolves pourrait faire la différence à domicile face aux Grecs.