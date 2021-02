Pronostic Wolverhampton Southampton : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Des buts de chaque côté ente Wolverhampton et Southampton

Calés dans le ventre mou de la Premier League, Wolverhampton et Southampton s'affrontent pour une place en quart de finale de la FA Cup. Ces deux formations vont donc certainement jouer le coup à fond dans cette Coupe. Pour atteindre cesde finale, lesse sont défaits de Crystal Palace (1-0) et du petit poucet Chorley (1-0). Wolverhampton sort de deux excellentes saisons en Premier League, avec comme point d'orgue une qualification en Europa League. En revanche, cet exercice est nettement plus compliqué, notamment depuis la blessure de Raul Jimenez. Avec 12 points d'avance sur le premier relégable, les hommes de Nuno Espirito Santo ne devraient pas connaitre de problèmes pour se maintenir. De plus, les Wolves se sont récemment montrés solides face aux grosses cylindrées de PL, avec des nuls face à Chelsea et Leicester, pour une victoire face à Arsenal.

De son côté, Southampton a longtemps été l'une des grandes satisfactions du championnat. Lesse sont distingués en pratiquant un jeu très plaisant, tourné vers l'offensive. Southampton a récemment connu une série de blessures avec plusieurs joueurs majeurs sur le flanc, à l'image des Walcott, Armstrong, Diallo, Obafemi ou Walker-Peters. Avec un effectif décimé, lesconnaissent logiquement un passage compliqué et restent sur 5 défaites de rang, avec une humiliation à Old Trafford face à Manchester United (9-0). Actuellement, Southampton n'est pas verni et l'a une nouvelle fois démontré à St James Park. Auteurs d'une entame catastrophique face aux Magpies, avec une erreur du portier McCarthy, les partenaires de Romeu se sont repris en seconde période. Le capitaine James Ward-Prowse, spécialiste des coups de pied arrêtés, a permis à son équipe de revenir au score sur un superbe coup-franc. En supériorité numérique, Southampton n'a pas réussi à revenir au score malgré d'énormes opportunités. Capables de marquer lors de toutes les rencontres, les Saints font aussi preuve de naïveté défensive, ce dont pourrait profiter Wolverhampton. Pour ce match de Cup entre deux équipes très motivées, on devrait voir les deux équipes marquer comme lors des 4 dernières confrontations entre les 2 formations.