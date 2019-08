Pronostic Wolverhampton Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Man U peut ramener un résultat de Wolverhampton

Wolverhampton a été l'une des surprises de la saison passée, terminant derrière les 6 grosses écuries de PL. Cette performance est à souligner pour une formation promue. Emmenés par Santo Espirito, lesont débuté cette saison avec l’Europa League où ils ont facilement remporté toutes leurs rencontres. En Premier League, Wolverhampton est allé chercher un match nul à Leicester (0-0). Un peu à l'image de Strasbourg en L1, les Wolves (promus la saison passée) auront peut-être du mal à enchaîner l'Europa League le jeudi et le championnat.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Manchester United a réalisé une excellente préparation qui s’est concrétisée lors de la 1journée par une large victoire face à Chelsea (4-0). Les, emmenés par Pogba, Martial et Rashford ont frappé très fort d’entrée. Le club a connu peu de mouvements à l’intersaison mais s’est signalé en enrôlant le défenseur le plus cher de la planète désormais, Harry Maguire. Au regard de leur forme, les Red Devils semblent en mesure d’accrocher un résultat à Wolverhampton dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolverhampton Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !