Pronostic Wolverhampton Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Wolverhampton et Manchester United

Wolverhampton et Manchester United se retrouvent quelques semaines après le quart de finale de FA Cup qui avait tourné en faveur desdans un match à buts (2-1). Promu cette saison, Wolverhampton réalise une très belle saison et occupe la 7place derrière les 6 grosses écuries de Premier League. La formation de Santo Espirito est composée de nombreux joueurs portugais dont les excellents Joao Moutinho, Neves, Jota ou Costa. A domicile, ils restent sur 7 matchs sans défaite. 5 de ces 7 matchs ont vu des buts pour les deux équipes. Avec un Raul Jimenez auteur de 15 réalisations toutes compétitions confondues, Wolverhampton dispose d'un attaquant de surface excellent. De son côté, Manchester United s'est réjouit de voir Solskjaer confirmer dans son rôle d'entraîneur. A la base simple intérimaire suite au licenciement de José Mourinho, le Norvégien a totalement relancé lesqui sont actuellement à la lutte pour le Top 4 et, par conséquent, pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Les partenaires de Pogba ne doivent pas trop perdre de points en route et se doivent de ramener un résultat de Wolverhampton. 5 des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues de Man U se sont terminées par des buts des deux côtés.