Pronostic Wolverhampton Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City se méfie du piège tendu par les Wolves !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Wolverhampton – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 19journée de Premier League se termine avec un intéressant Wolverhampton – Manchester City. Les Wolves confirment leur très bonne saison dernière et occupent actuellement la 6place du championnat devant des formations du calibre de Manchester United, Arsenal ou Tottenham. Les hommes de Nuno Santo sont sur une excellente dynamique et n’ont perdu qu’une rencontre lors des 13 dernières journées, face à Tottenham dans les arrêts de jeu. Wolverhampton s’est repris ce week-end en s’imposant à Norwich avec la 7réalisation de la saison de Raul Jimenez.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Manchester City sait à quoi s’attendre au Molineux Stadium. Les hommes de Guardiola s’attendent à une rencontre difficile face à une solide formation de Wolverhampton. Néanmoins, les Citizens ont des arguments à faire valoir. Premièrement, ils sont dans une très bonne dynamique et viennent de remporter un match important face à Leicester (3-1). Deuxièmement, City possède un effectif étoffé qui pourrait permettre de faire la différence face à une formation qui a été contrainte de disputer les barrages d’Europa League fin juillet. Guardiola a perdu son adjoint Arteta, parti rejoindre Arsenal, mais a vu sa formation remporter tranquillement ses 4 derniers matchs. Logiquement, City devrait se sortir du piège tendu par les Loups et s’imposer.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(133€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolverhampton Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !