Pronostic Wolverhampton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City fait un nouveau pas vers le titre face à Wolverhampton

Wolverhampton fait face à un calendrier démentiel dans cette dernière ligne droite de la saison. Après avoir affronté Chelsea (2-2) le week-end dernier, les Wolves s'attaquent au leader Manchester City et finiront la saison à Anfield face à Liverpool (avec un match sans doute plus tranquille face à Norwich entretemps). L'équipe de Bruno Lage pourrait être l'arbitre dans cette lutte finale pour le titre, d'autant plus que ses protégés sont toujours concernés par la course aux places européennes. En effet, Wolverhampton a toujours un mince espoir d'accrocher une place européenne puisqu'il a toujours West Ham en ligne de mire (5 points d'écart avec un match en retard à jouer). Le week-end dernier, les ont été malmenés à Stamford Bridge mais ont trouvé les ressources pour égaliser en fin de rencontre grâce à Trincao et Coady. Ce résultat doit avant tout à la maladresse de Chelsea qui avait le match en main mais qui s'est déconcentré en fin de rencontre. Ce nul est venu mettre fin à une triste série de trois défaites consécutives face à Newcastle, Burnley et Brighton.

Le week-end dernier, Manchester City a réalisé une très belle opération dans l'optique de décrocher le titre de champion. Les ont profité du faux-pas de Liverpool contre Tottenham (1-1) pour prendre 3 points d'avance à 3 journées de la fin grâce à son large succès sur Newcastle (5-0). Cette victoire est venue rehausser un moral en berne après l'élimination incroyable en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. L'équipe de Guardiola peut sauver sa saison en remportant la Premier League et va tout faire pour gagner ses 3 derniers matchs. Pour ce déplacement à Wolverhampton, Guardiola déplore quelques absences sur le plan défensif puisque les Stones, Walker et Dias seront absents jusqu'à la fin de saison. En revanche, le Catalan peut compter sur toutes ses armes offensives. Comme souvent depuis le début de saison, il devrait opérer un turnover et il ne serait pas étonnant de voir les Silva, Mahrez ou Foden sur le banc face aux Magpies débuter contre les Wolves. Sur sa lancée, City devrait prendre le meilleur sur une équipe de Wolverhampton pas au mieux lors des dernières semaines.