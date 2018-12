Pronostic Wolverhampton Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

2

Liverpool peut éviter le piège Wolverhampton !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Wolverhampton - Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promus cette saison, lesréalisent un excellent départ en Premier League et occupe une 7place méritée, à 1 point de Manchester United. Wolverhampton est une équipe de série, qui a été très bonne en septembre, mais en difficulté à partir de fin octobre. Le mois de novembre a été terrible pour Wolverhampton avec 5 défaites pour un nul en Premier League, et cela face à des formations abordables. Les hommes de Santo Espirito sont repartis sur une dynamique positive en décembre et viennent d’enchaîner trois victoires consécutives. Lesont en revanche déjà perdu 3 fois à domicile cette saison (face à Watford, Tottenham et Huddersfield).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Lessont prévenus, affronter Wolverhampton ne sera pas une simple formalité, mais battre lesest possible. Cette saison, la formation de Jürgen Klopp est d'ailleurs toujours invaincue en Premier League. Le succès obtenu le week-end dernier contre United (3-1) a confirmé tous les progrès réalisés par Liverpool. Très solides, lesimposent un rythme effréné à leurs adversaires. En difficulté lors des déplacements européens, Liverpool est nettement plus performant hors de ses bases en Premier League, ayant seulement laissé des points en route face à deux formations du Top 5 : Chelsea (1-1) et Arsenal (1-1). Pour ce match, nous voyons descapables de s’imposer au Molineux Stadium.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en EXCLU en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec