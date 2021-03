Pronostic Wolverhampton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool retrouve des couleurs à Wolverhampton

En clôture de la 28journée de premier League, Wolverhampton reçoit Liverpool au Molineux Stadium ce lundi. Lessont, à l'orée de cette journée, calés dans le ventre mou du championnat avec 9 points d’avance sur la relégation et 13 de retard sur les places européennes. En difficulté pendant les fêtes, Wolverhampton s’est repris depuis début février avec une seule défaite concédée lors des 7 dernières journées de premier League, sur le terrain de Manchester City (4-1). Les hommes de Nuno Espirito Santo restent en revanche sur trois matchs sans le moindre succès avec des nuls contre Newcastle (1-1) et Aston Villa (0-0) et donc le revers à l’Etihad Stadium face à City(4-1) dans une rencontre où les Citizens ont fait la différence en fin de partie. Le week-end dernier, lesont plutôt été heureux d’accrocher un nul à Birmingham face à des Villans qui ont touché les montants à 2 reprises.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool vit un passage catastrophique avec 6 défaites lors des 7 dernières journées. Les Reds se retrouvent distancés pour le Top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions avec 7 points de retard sur Chelsea. Klopp a essayé d’innover face à Fulham le week-end dernier en renouvelant une grande partie de son effectif mais a vu son équipe s’incliner une nouvelle fois. En manque de confiance, Liverpool souffre à domicile mais reste sur 3 victoires lors des 4 derniers déplacements en Premier League. Klopp attend une réaction de son équipe après ce passage très compliqué. Avec Salah, Mané, firmino, Thiago, Wijnaldum ou Fabinho, Liverpool dispose de joueurs capables de relancer la formidable machine à gagner que fut le club de la Merseyside. De retour au milieu de terrain lors du 1/8e de fubake retour victorieux face à Leipzig (0-2), le Brésilien Fabinho a semblé redonner de l’équilibre à Liverpool. Les Reds semblent plus à l’aise loin de leur base, comme ils l’ont une nouvelle fois démontré en milieu de semaine, et pourraient en profiter pour renouer avec la victoire en Premier League.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolverhampton Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !