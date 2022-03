Pronostic Wolverhampton Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Wolverhampton tourmente Leeds

Grâce à son excellente première partie de saison, Wolverhampton s'était rapproché du Top 4 courant janvier. Ensuite, les joueurs de Bruno Lage ont connu un trou d'air avec 4 défaites en 6 journées, dont 3 face à des adversaires directs (2 fois contre Arsenal mais également face à West Ham). La semaine passée, les Wolves ont profité d'un match en retard face à Watford pour se relancer avec un succès confortable (4-0). En balade, Wolverhampton a retrouvé énormément de confiance grâce à cette victoire, au cours de laquelle les Jimenez, Podence ou Neves se sont amusés. Sur leur lancée, les Wolves ont dominé une équipe d'Everton pas au mieux et qui lutte pour son maintien (0-1). Le capitaine Coady a inscrit l'unique but de la rencontre qui permet à son équipe de remonter à la 7place, avec deux points de retard sur la dernière place européenne, occupée par West Ham.

De son côté, Leeds est passé par toutes les émotions le week-end dernier. Au pied du mur après une série de résultats catastrophique, les Peacocks ont parfaitement abordé leur opposition face à une équipe de Norwich relégable. L'espagnol Rodrigo a permis à sa formation de prendre les commandes du match. Ensuite, Leeds a eu à de multiples reprises la possibilité d'aggraver le score comme sur le coup-franc de Raphinha qui a fini sur la barre. Comme souvent dans ce genre de situation, les hommes de Jesse Marsch (pour son 2e match depuis son remplacement de Bielsa) se sont fait surprendre au tout début du temps additionnel par Norwich. Poussé par son incroyable public, Leeds a profité de sa toute dernière attaque pour enflammer Elland Road grâce au jeune Gelhardt, buteur décisif. Ce succès compliqué permet à Leeds de reprendre 4 points d'avance sur le 1relégable. Loin d'être sauvé, les Peacocks doivent enchainer une série de résultats pour se constituer un matelas d'avance. Wolverhampton est l'une des formations les plus solides de Premier League avec une défense performante. Sur deux victoires consécutives, les Wolves devraient être en mesure d'accrocher au moins un point face à une équipe de Leeds, pas totalement guérie.