Pronostic Wolverhampton Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Wolverhampton et Leeds

Excellent depuis son retour en Premier League, Wolverhampton avait lutté lors de ces deux dernières saisons pour les places européennes. Cette saison, les Wolves vivent un exercice nettement plus compliqué. Le départ de Diogo Jota à Liverpool à l'intersaison et la lourde blessure de Raul Jimenez font certainement partie des raisons de la perte de vitesse de Wolverhampton. La semaine passée, les hommes de Nuno Espirito Santo avaient la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup mais se sont faits surprendre à domicile par Southampton (0-2). En revanche, les Wolves ont pris leur revanche en Premier League en s'imposant à Southampton face aux Saints le week-end dernier (1-2), sur des buts de Neves et Neto. Ce succès confirme le regain de forme en Premier League des Wolves, qui viennent de s'imposer face à Arsenal et Southampton, pour un nul contre Leicester. Ce bon passage a permis à Wolverhampton de reprendre de l'avance sur la zone de relégation (12 points).

De son côté, Leeds a confirmé à l'Emirates le week-end dernier, son statut de formation la plus inconstante Outre-Manche (défaite 4-2). En effet, les hommes de Bielsa sont capables d'aller s'imposer sur la pelouse de Leicester (1-3) et de s'incliner dans la foulée à domicile face à Everton (1-2). En revanche, les rencontres de Leeds sont très souvent spectaculaires à l'image de leur défaite à l'Emirates (4-2), où menés de 4 buts par Arsenal, ils n'ont pas abdiqué et ont continué à pousser en fin de rencontre. Avec 32 points au compteur, Leeds ne devrait pas connaitre de soucis pour se sauver mais pourrait finir difficilement, conséquence du très exigeant pressing tout-terrain demandé par Bielsa. Comme Wolverhampton, Leeds possède d'excellents éléments offensifs avec Bamford (12 buts), Harrison ou Raphinha. Cette opposition entre deux équipes de milieu de tableau s'annonce ouverte et pourrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors de 4 des 5 derniers matchs de Leeds.