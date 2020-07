Pronostic Wolverhampton Everton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Wolverhampton - Everton : peu de buts entre Wolves et Toffees

Comme la saison passée pour leur retour dans l'élite, les Wolves terminent dans la première partie de tableau de Premier League. Wolverhampton a même participé à l'Europa League où ils sont toujours en course en huitième de finale face à l'Olympiakos. En Premier League, les partenaires d'Adama Traoré occupent une très belle sixième place mais viennent de s'incliner lors des deux dernières journées face à Arsenal (0-2) et Sheffield United (1-0). Lesont toujours en souvenir le match aller au scénario fou (3-2) au cours duquel ils se sont inclinés face à Everton à une époque où Ancelotti n'était pas encore l'entraîneur des

En face, Everton est l'une des déceptions de la saison. Le club a consenti à de lourds investissements mais a connu une saison délicate qui a valu sa place à Silva. Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, le club semble avoir retrouvé de la constance dans ses résultats grâce notamment à une meilleure solidité défensive. Everton a signé de bons résultats pour son retour à la compétition avec des succès sur Norwich et Leicester (2-1), pour un nul face à Liverpool (0-0). Les Toffees se sont en revanche inclinés sur le terrain de Tottenham (1-0) et ont ensuite été tenus en échec à Goodison Park face à Southampton (1-1). 4 des 5 derniers matchs d'Everton ont donc vu moins de 3 buts, ce qui a été le cas sur les 7 derniers de Wolverhampton. Logiquement, on devrait voir une rencontre fermée.