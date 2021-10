Pronostic Wolverhampton Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Sixième victoire d'affilée pour Rennes à Troyes ?

Comme c'est parfois le cas lorsqu'une équipe voit son entraîneur emblématique quitter le navire (en l'occurrence Nuno Espirito Santo parti pour Tottenham), Wolverhampton a vécu un début de saison compliqué. Après avoir perdu 4 de leurs 5 premiers matchs de championnat, les Wolves restent sur 4 matchs sans défaite. Après avoir aligné 3 succès à Southampton (0-1), contre Newcastle (2-1) et à Aston Villa (2-3), Wolverhampton a signé 1 bon point à Leeds le week-end dernier (1-1). Dans le milieu de tableau, Wolverhampton peut compter cette saison sur l'excellent international sud-coréen Hwang Hee-Chan (ex-Salzbourg, Leipzig) qui avec ses 4 buts en 6 matchs fait oublier le retour de blessure délicat de Raul Jimenez. Devant son adversaire du jour pour 1 seul petit point, Everton est dans la dynamique inverse à Wolverhampton. Les ont en effet gagné 1 seul match lors des 5 dernières journées, pour 1 match nul et 3 défaites. Everton reste en plus sur 2 revers à domicile contre West Ham (0-1) et Watford le week-end dernier (2-5). A domicile, Wolverhampton pourrait continuer sur sa lancée et enfoncer un Everton dans le dur. Comme lors des 3 derniers matchs des et lors des 2 dernières rencontres des, on pourrait également voir des buts marqués des deux côtés.