Pronostic Wolverhampton Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton solide à Wolverhampton

Excellent depuis son retour en Premier League, Wolverhampton avait même réussi à disputer l'Europa League grâce à son très bon parcours lors de la saison 2018-2019, alors que l'an dernier ils ont été dans le coup jusqu'à la dernière journée. Cette saison, les Wolves pointent en 13position du classement avec 11 points d'avance sur la relégation et 7 de retard sur l'Europe. Calée dans le ventre mou, la bande à Nuno Espirito Santo se montre moins performante. Wolverhampton reste sur 4 matchs sans la moindre victoire en Premier League avec des défaites face à Burnley et Manchester United, pour des nuls contre Tottenham et Brighton. Le partage des points obtenu face auxa des airs de défaite puisque Wolverhampton menait tranquillement 3-1 à l'Amex Stadium avant de se faire rattraper par Brighton. Les Wolves se sont repris le week-end dernier, en se qualifiant pour les seizièmes de finale de la FA Cup au détriment de Crystal Palace (1-0), sur une réalisation d'Adama Traoré. Sévèrement blessé contre Arsenal, Raul Jimenez manque cruellement sur le front de l'attaque de Wolverhampton. Pour compenser son absence, les Wolves ont décidé de rappeler l'italien Cutrone de son prêt à la Fiorentina.

En face, Everton a été la surprise du début de saison en alignant 4 victoires consécutives. Lesont ensuite connu un passage nettement plus compliqué mais ils se sont repris dans la dernière ligne droite de 2020, ce qui leur permet d'occuper la 7place de Premier League avec seulement 4 points de retard sur le leader, Liverpool. Le coach italien peut s'appuyer sur une excellent Dominic Calvert-Lewin, auteur de 11 réalisations depuis le début de saison. L'international anglais reste en revanche sur 6 matchs sans le moindre but, ce passage coïncide avec l'absence de Lucas Digne, dont les centres alimentent habituellement l'avant-centre anglais. L'international français a effectué son retour ce week-end face à Rotherham en FA Cup (2-1). Solide depuis le début de saison et restant sur 4 victoires lors des 5 dernières journées, Everton semble en mesure de prendre au moins un point sur la pelouse de Wolverhampton.