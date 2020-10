Pronostic Wolverhampton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Wolverhampton - Palace verrouillé

En ouverture de la 7journée de Premier League, Wolverhampton reçoit vendredi Crystal Palace au Molineux Stadium. Les joueurs de Nuno Spirito se sont montrés à leur avantage depuis leur retour dans l'élite. La saison passée, ils ont raté l'Europa League lors de la dernière journée en s'inclinant à Chelsea. A la fin du mercato, les Wolves ont perdu l'excellent attaquant Diego Jota parti à Liverpool, et marquent un peu moins sans lui (3 buts sur les 3 derniers matchs). Wolverhampton a également fait son marché en Ligue 1 en enrôlant Marcal de Lyon, et Ait-Nouri d'Angers. Après 6 journées, les partenaires de Jimenez comptent 10 points, comme Palace, et occupent la 9place de PL. Les Wolves restent sur trois rencontres sans défaite mais déplorent l'égalisation tardive concédée face à Newcastle (1-1) lors de la dernière journée. De son côté, Crystal Palace a vécu une dernière ligne droite très compliquée la saison passée. Lesont bien réagi pour le début de ce nouvel exercice avec notamment un succès face à Southampton et en allant chercher une très belle victoire à Old Trafford face à Manchester United (1-3). Les hommes de Roy Hodgson ont ensuite été logiquement battus par Everton et Chelsea, mais se sont repris avec un nul face à Brighton et une victoire face à Fulham (2-1) dans un derby londonien. Equipe accrocheuse, Palace cause des problèmes aux formations qu'elles affrontent. Cette rencontre s'annonce très serrée et pourrait se jouer à des détails, et comme lors des 3 dernières rencontres des, on pourrait y voir moins de 3 buts.