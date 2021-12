Pronostic Wolverhampton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Wolverhampton – Chelsea cadenassé

Après avoir récemment affronté Liverpool et Manchester City, Wolverhampton est opposé au troisième plus gros morceau de Premier League cette saison, Chelsea. Battu sur le plus petit des scores face aux(0-1) et contre les(1-0), lesse sont repris en milieu de semaine en s'imposant sur la pelouse de Brighton grâce à une réalisation de l'ancien Clermontois Romain Saïss. Ce succès obtenu permet à Wolverhampton de retrouver sa place dans la première partie de tableau à 5 points du Top 4. Les hommes de Bruno Lage s'appuient sur leur excellente défense, la 4du Royaume derrière City, Chelsea et Liverpool.

De son côté, Chelsea fait partie avec Liverpool et Manchester City des trois formations qui luttent pour décrocher le titre en Premier League. Lesont mené pendant plusieurs journées avant de connaître un coup de moins bien avec une défaite face à West Ham (3-2) ou un nul contre Manchester United (1-1). Sur la scène européenne, lesont perdu la première place de leur poule en concédant le nul en Russie face au Zenit Saint-Petersbourg (3-3). En revanche, les hommes de Thomas Tuchel se sont repris en Premier League en dominant Leeds à Stamford Bridge (3-2) sans pour autant dégager leur habituelle image de domination et de puissance. Lesont même dû attendre les dernières minutes du match pour s'imposer grâce à un penalty de Jorginho, le second de la partie pour l'Italien. Dans cette période où le Royaume Uni est fortement touché par l'épidémie de Covid, Chelsea était privé pour cette raison de Lukaku, Timo Werner et Kai Havertz. Ces indisponibilités expliquent certainement le résultat décevant obtenu face à Everton (1-1). Cette opposition qui met aux prises deux des meilleures défenses de Premier League devrait se terminer sur un match cadenassé avec moins de 3 buts, pari qui est passé lors des 7 dernières rencontres des