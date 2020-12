Pronostic Wolverhampton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea se reprend à Wolverhampton

La 13journée de Premier League, calée en milieu de semaine, est le coup d'envoi d'une fin d'année civile 2020 extrêmement chargée en Angleterre. Ce mardi, Wolverhampton reçoit Chelsea au Molineux Stadium. Lesoccupent actuellement la 12e place du classement, avec 11 points d'avance sur la relégation et 5 de retard sur leur adversaire du jour. Les hommes de Nuno Espirito Santo rencontrent plus de difficultés que lors des deux dernières saisons. De plus, Wolverhampton reste sur deux défaites en Premier League, une logique face au champion en titre, Liverpool (4-0), l'autre plus surprenante face à Aston Villa (1-0) au Molineux Stadium. Lors des 5 dernières journées disputées, Wolverhampton n'a remporté qu'une seule rencontre à l'Emirates face à Arsenal (1-2). Lors de ce succès, les Wolves ont perdu leur buteur Raul Jimenez, victime d'une fracture du crâne dans un choc avec David Luiz. L'international mexicain est sorti de l'hôpital et se remet doucement de cette lourde blessure. Depuis, Wolverhampton n'a plus marqué.

En face, Chelsea réussit un début de saison intéressant avec une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions et une quatrième place en Premier League. Les hommes de Franck Lampard restent cependant sur une contre-performance à Goodison Park, où malgré une forte domination, lesn'ont pas réussi à prendre un point face à de combatifs(0-1). Ce revers est seulement le second concédé en Premier League cette saison après celui face à Liverpool. Avant cette rencontre, Chelsea avait 4 de ses 5 derniers matchs, pour 1 nul contre le leader Tottenham. Frank Lampard dispose de la quasi-totalité de son effectif, excepté Hakim Ziyech, blessé contre Leeds. En quête de rachat après les points perdus sur la pelouse d'Everton, Chelsea devrait, avec son effectif de qualité qui lui permet d'enchaîner tous les 3 jours, s'imposer face à Wolverhampton qui n'a plus marqué depuis la blessure de Raul Jimenez.