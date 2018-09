Pronostic Wolverhampton Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Wolves à la maison

Wolverhampton, promu cette saison, pointe à la 11place du classement de Premier League. Lors de la précédente journée, lesont remporté leur première victoire en s'imposant à l'extérieur face à West Ham avec un but d'Adama Traoré. La formation de Nuno Espirito Santo pratique un jeu très agréable et est pour le moment la seule équipe à avoir pris des points contre Manchester City. A domicile, les Wolves ont en effet réalisé deux matchs nuls contre Everton et City, et ils veulent profiter de la venue de Burnley pour empocher leur premier succès de la saison dans leur stade. Pour cela, Santo compte notamment sur la pépite Ruben Neves qui rayonne au milieu de terrain.Burnley a très mal débuté le championnat et occupe l'avant-dernière place du classement, avec un seul point obtenu à Southampton. Éliminé en Barrages d'Europa League, Burnley reste sur 3 défaites en Premier League. Les hommes de Sean Dyche sont même sur une série de 9 matchs sans victoire en championnat. Le technicien anglais déplore en plus des absences importantes : Steven Defour, Nick Pope et Gudmundsson. Au regard de ce que les Wolves ont proposé en termes de jeu depuis le début de saison, nous voyons le promu s'imposer pour la première fois à domicile.