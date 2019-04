Pronostic Wolverhampton Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Wolverhampton doit battre Brighton pour croire à l'Europe

de Premier League à égalité avec la 7e place qui pourrait être qualificative pour l'Europa League, Wolverhampton réalise une très bonne saison pour un promu. Battus à l'extérieur par Watford en demi-finale de FA Cup, les Wolves n'ont plus que le championnat pour accrocher un strapontin européen. A domicile, Wolverhampton reste sur 7 victoires et 1 nul, en ayant notamment battu Liverpool et Manchester United (2 fois lors des 2 dernières réceptions). Les partenaires de Joao Moutinho affrontent une équipe de Brighton qui a perdu ses 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues et restent sur 2 défaites à la maison contre Bournemouth (0-5) et Cardiff City (0-2). 17es au classement, les ne pas encore sauvés mais semblent trop en difficultés actuellement pour aller chercher ne serait-ce qu'un point chez des Loups en pleine forme.