Pronostic Wolverhampton Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Wolverhampton logiquement face à Bournemouth

Sixième de Premier League Anglaise avec un total de 46 points en 30 journées, Wolverhampton peut toujours caresser l'espoir de disputer la Ligue des Champions en septembre prochain. A seulement 5 points derrière Chelsea, Wolverhampton devra enchaîner les victoires jusqu'à cet affrontement face aux Blues lors de la dernière journée. Déjà en forme avant la coupure (en ballottage favorable sur son 1/8de C3, 2 victoires et 1 nul en chamionnat), les sont parfaitement revenus dans cette saison. En déplacement dans le London Stadium de West Ham pour défaire la bande de Sébastien Haller, les Noirs et Oranges ont tranquillement dominé les débats (2-0).

En face, Bournemouth est mal en point à l'approche de cette fin de saison. Dix-huitième avec 27 points, le petit club anglais ne trouve pas la bonne formule cette saison. Et cette dynamique négative s'est confirmée à la reprise. Opposés à une équipe de Crystal Palace à première vue abordable, les partenaires d'Ake ont perdu le match sur des réalisations de Milivojevic et d'Ayew en début de rencontre. Toujours relégable avec 27 points, Bournemouth n'a pris qu'1 point lors des 5 dernières journées et devrait s'incliner logiquement chez plus fort que lui.