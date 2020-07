Pronostic Wolverhampton Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Wolverhampton et Arsenal

Révélation de l'exercice précédent alors que le club était promu, Wolverhampton confirme ses excellentes dispositions cette saison. Peu d'observateurs auraient pensé que les Wolves seraient toujours dans le coup pour la Ligue des Champions à quelques journées de la fin. Les hommes d'Espirito Santo pointent à la 6place du classement, à seulement 3 points de la 3place. Les partenaires de Raul Jimenez ont repris idéalement avec trois victoires à la clé face à des formations de bas de tableau : West Ham (0-2), Bournemouth (1-0) et Aston Villa (0-1). Ce samedi, lesauront un véritable test face à Arsenal. Lors du match aller, les deux formations s'étaient quittées sur un nul (1-1).

Comme souvent ces dernières saisons, Arsenal souffle le chaud et le froid. Battus logiquement à City pour la reprise (3-0), lesont ensuite été humiliés à Brighton (2-1). La claque reçue à l'Amex Stadium a poussé Arteta à faire des changements payants, avec trois succès de rang. Le technicien espagnol fait désormais confiance à Tierney ou Ceballos. De plus, Arteta peut compter sur ses cadres Xhaka et Aubameyang, très présents lors des derniers matchs. Le Gabonais s'est distingué avec un doublé face à Norwich en milieu de semaine (4-0). Capable de superbes enchaînements offensifs, lessont aussi les spécialistes des offrandes aux adversaires avec notamment un David Luiz qui cristallise les cririques. A l'image des 3 dernières confrontations entre ces deux formations, nous voyons des buts de chaque côté entre Arsenal et Wolverhampton.