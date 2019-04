Pronostic Wolverhampton Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Arsenal compte sur son duo Aubameyang-Lacazette à Wolverhampton

Promu cette saison, Wolverhampton réalise un bel exercice et occupe la 10place de Premier League. Néanmoins, les Wolves peuvent avoir des regrets avec leur demi-finale de FA Cup perdu face à Watford dans laquelle ils menaient 2-0n ainsi que leurs derniers matchs de champions (1 victoire, 1 nul à domicile et 2 défaites). Assuré du maintien mais désormais distancé pour l'Europe, Wolverhampton devrait finir le championnat en roue libre. Ce week-end, les partenaires de Jimenez n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur une formation de Brighton luttant pour le maintien (0-0).

Les Wolves s'attendent à souffrir face à une formation d'Arsenal qui lutte pour les places qualificatives à la Ligue des champions. D'autant que la contre-performance réalisée samedi face à Crystal Palace (défaite 2-3) a placé les Gunners hors du Top 4. A la recherche de points ce mercredi, Emery compte sur son duo Aubameyang-Lacazette qui représente près de la moitié des buts des Gunners en Premier League cette saison. Le Gabonais partage la tête des meilleurs buteurs du championnat anglais, aux côtés de Salah et Agüero, avec 19 réalisations, tandis que le Français a inscrit 13 buts. Face à Wolverhampton, le danger pourrait venir de l'un des deux (face à Palace, Aubameyang a d'ailleurs scoré).