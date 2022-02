Pronostic Wolverhampton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Wolverhampton – Arsenal cadenassé

Dans le cadre de la course à la 4place en Premier League, ce Wolverhampton – Arsenal peut être un tournant dans la saison. En effet, sans faire de bruit, les Wolves sont dans le coup pour la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les hommes de Bruno Lage occupent actuellement la 8place du classement avec 5 points de retard sur Manchester United, auteur d'un mauvais nul à Burnley mardi. Les partenaires de Coady comptent un match de retard par rapport aux(5) et 2 sur West Ham (4) qui pourraient leur permettre de se replacer, tout comme cette confrontation face à Arsenal (6). Lesont connu un mercato hivernal marqué par le départ d’Adama Traoré pour le FC Barcelone. En revanche, Wolverhampton a réussi à conserver Ruben Neves et a recruté définitivement Hwang, mais s’est aussi attaché les services du prometteur Chiquinho en provenance d’Estoril. La force descette saison est leur solidité défensive avec le trio Coady, Killman et Saiss, deuxième meilleure défense de la ligue derrière City. Offensivement, la bande à Bruno Lage rencontre plus de problèmes. Gravement blessé à la tête l’an passé, Raul Jimenez n’a pas retrouvé son niveau qui était le sien. Le week-end dernier, les Wolves se sont inclinés à domicile face à Norwich en 16de finale de la FA Cup (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Arsenal a également connu une période des transferts agitée, avec les départs d’Aubameyang au FC Barcelone, de Callum Chambers à Villa et celui de Balogun en prêt à Middlesborough. Ces 3 éléments n’entraient plus dans les plans de jeu d’Arteta. Le coach espagnol a connu une bonne période avec son club en le rapprochant du Top 4 de la Premier League et en jouant les demi-finales de la Carabao Cup face à Liverpool. Face à des Reds privés de plusieurs cadres, lesont déçu en s’inclinant au retour à l’Emirates (0-2) alors qu’ils avaient accroché un nul à l’aller. La belle dynamique londonienne s’est rayée puisqu’Arsenal reste sur 5 rencontres toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. Eliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup, le club londonien joue sa saison en Premier League. Arteta pourrait se retrouver sous pression si son équipe n’accroche pas au moins une place européenne. Lors de son dernier match, Arsenal n’a pas su trouver la faille face à la lanterne rouge, Burnley (0-0) après avoir perdu face à Man City (1-2). Depuis, Arsenal a été sorti de League Cup et de Cup, et n'a pas marqué le moindre but depuis 4 rencontres toutes compétitions confondues. Ce choc entre deux équipes qui ont l’Europe en ligne de mire devrait se jouer sur des détails. Impressionnant défensivement, Wolverhampton devrait nous offrir un 17match (sur 22) avec moins de 2,5 buts dans la rencontre.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolverhampton Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !