Pronostic Wolverhampton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal poursuit sa route à Wolverhampton

Surprise des deux dernières saisons, Wolverhampton rencontre nettement plus de difficultés cette année. Les Wolves pointent à la 14place du général avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Nuno Espirito Santo sont sur une terrible série de 8 journées sans la moindre victoire. Ce week-end, les Wolves se sont inclinés sur le terrain d'une formation de Crystal Palace pourtant pas au mieux lors des dernières semaines (0-1). Wolverhampton avait déjà été guère rassurant lors de son match de FA Cup face au petit poucet Chorley avec une victoire sur le plus petit des scores. La blessure de Raul Jimenez lors de la victoire lors du match aller face à Arsenal (1-2) a certainement été l'un des tournants de la saison pour les Wolves.

En face, Arsenal a vécu une première partie de saison délicate mais s'est repris lors des fêtes de fin d'année. Relancés par son succès sur Chelsea à l'Emirates (3-1), les Gunners ont enchainé 6 journées de Premier League sans la moindre défaite. Les hommes d'Arteta regretteront par contre leur élimination en FA Cup face à Southampton (1-0). Le week-end dernier, Arsenal a tenu tête à Manchester United qui lutte pour le titre (0-0). David Luiz et Hector Bellerin, fortement critiqués depuis le début de saison, ont livré de très bonnes prestations. Valeur sûre des Gunners depuis son arrivée, Bernd Leno a régalé avec une parade de grande classe sur une tentative de Fred. Les protégés de Mikel Arteta ont retrouvé de la solidité et se déplacent avec ambition au Molineux Stadium, où ils restent sur 6 victoires en 7 déplacements. En confiance, Arsenal devrait dominer une formation de Wolverhampton, qui n'arrive plus à gagner.