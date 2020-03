Pronostic Wolfsbourg Shakhtar Donetsk : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Shakhtar Donetsk accroche un résultat face à Wolfsbourg

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ sans dépôt chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Wolfsbourg - Shakhtar :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Septième de Bundesliga, Wolfsbourg réussit une très bonne campagne européenne. Les Allemands ont terminé deuxièmes de leur groupe d’Europa League derrière la Gantoise mais devant Saint-Etienne et Oleksandriya. En seizième de finale, les Loups se sont logiquement imposés face aux Suédois de Malmö (5-1). Le club allemand est sur une très bonne dynamique de 9 matchs sans défaite. Le week-end dernier, les partenaires de Roussillon ont accroché une très belle équipe de Leipzig (0-0). à la suite d'un nul concédé face au promu de l'Union Berlin (2-2). L’ancien stéphanois Joshua Guivalogui, habituel titulaire et parfois capitaine de cette équipe, est absent pour cette rencontre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Shakhtar vient de retrouver les terrains depuis 15 jours. Les Ukrainiens sont sortis vainqueurs d’une opposition d’équipes basculées de la ligue des Champions au tour précédent face au Benfica. Dans une double confrontation riche en buts, Donetsk a eu le dernier mot (victoire 2-1 à domicile et nul 3-3 au Portugal). Leader incontesté de son championnat national, le Shakhtar aura sans doute son mot à dire dans cette Coupe. Emmené par sa bande de talentueux brésiliens, le club ukrainien possède des éléments capables de faire la différence face à la défense de Wolfsbourg. Lors de la campagne de Ligue des Champions, Donetsk s’était très bien comporté hors de ses bases avec des nuls obtenus contre Manchester City et le Dynamo Zagreb, pour une victoire face à Bergame. Comme chez le Benfica, le Shakhtar, plus expérimenté, semble en mesure d’accrocher au moins un nul lors de ce match aller.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Wolfsbourg Shakhtar détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !