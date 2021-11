Pronostic Wolfsbourg Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Salzbourg et Ayedemi ne lâchent rien à Wolfsbourg

Troisième de la dernière Bundesliga, Wolfsbourg a donc décroché son ticket pour la Ligue des Champions, compétition qu'il a peu joué dans son histoire. Le club allemand connaît un départ laborieux puisqu'après avoir été tenu en échec par Lille (0-0) et le FC Séville (1-1), il a ensuite perdu sur le terrain de Salzbourg lors de la dernière journée (3-1). Dans ce groupe homogène et extrêmement serré, Wolfsbourg a cependant toujours sa carte à jouer. En difficulté en Bundesliga depuis le début de saison, les dirigeants de Wolfsbourg ont décidé de se séparer de Mark Van Bommel suite au revers concédé à Fribourg (0-2) il y a 10 jours. Florian Kohfeldt l'a remplacé et a connu une première heureuse samedi sur la pelouse du Bayer Leverkusen avec un très beau succès (0-2) grâce à Nmecha et Arnold. Cette victoire a permis aux Loups de revenir à 3 points de leur adversaire du week-end, quatrième. De son côté, Salzbourg est la formation qui a montré les meilleures dispositions dans ce groupe de Ligue des Champions. En effet, lors de la 1journée, la formation autrichienne avait signé un nul sur la pelouse du FC Séville (1-1) mais avait manqué deux penaltys. Ensuite, Salzbourg a profité de deux réceptions consécutives pour dominer Lille (2-1) et surtout Wolfsbourg (3-1). Ces résultats lui permettent logiquement d'avoir pris la tête de ce groupe. Depuis le début de la compétition, la pépite allemande Adeyemi se montre très intéressante avec 4 buts inscrits en 4 matchs (+10 en 12 matchs en Bundesliga autrichienne). Dans son championnat national, Salzbourg surclasse ses adversaires et compte déjà 12 points d'avance après 13 journées. De plus, les hommes de Jaissle se sont récemment qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Autriche en dominant St Polten (0-3). En pleine forme depuis le départ de cette phase de groupe et vainqueur de Wolfsbourg à l'Aller, Salzbourg devrait ramener un résultat d'Allemagne en accrochant au moins un nul.