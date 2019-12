Pronostic Wolfsbourg Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre Wolfsbourg et Saint-Etienne

Cette rencontre entre Wolfsbourg et Saint-Etienne n'a pas beaucoup d'intérêt. Les Allemands sont assurés d'être qualifiés pour les seizièmes de finale d'Europa League tandis que les Verts du Forez sont déjà éliminés. Les Allemands ont fait le job face aux Ukrainiens d'Oleksandriya en remportant les deux oppositions. A l'aller contre les Verts, les Allemands avaient été plutôt heureux de ramener un nul de Saint Etienne (1-1). Neuvième de Bundesliga, Wolfsbourg n'est pas dans la forme de sa vie et a seulement remporté 2 matchs lors des 12 derniers joués. En face, l'AS Saint-Etienne a perdu une seule rencontre de C3, face à la Gantoise (3-2 à l'aller) mais n'a pas été en mesure de remporter une des 4 autres rencontres disputées. L'accumulation de matchs nuls n'a pas permis aux Verts de progresser jusqu'aux phases finales. Les Stéphanois sortent de deux décevants déplacements à Rennes (2-1) et Reims (3-1), deux matchs à buts et pour cette nouvelle rencontre, Puel devrait aligner une équipe remaniée et offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs. L'objectif principal des joueurs du Forez est la réception du PSG dimanche soir. Ce match sans enjeu face à Wolfsbourg s'annonce ouvert et devrait nous offrir des buts de chaque côté comme à l'aller.