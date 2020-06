Pronostic Wolfsbourg Fribourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Wolfsbourg peut quasiment s'offrir l’Europe face à Fribourg

Dans l’optique d’une qualification pour l’Europe dans quelques semaines, ce match est d’une importance capitale pour les deux équipes. Wolfsbourg occupe en effet la 6place qualificative pour les barrages de l’Europa League, et depuis quelques jours, la 7place sera également qualificative pour l’Europe. Une aubaine pour les Loups qui comptent 4 points d’avance sur Fribourg (8) à 4 journées de la fin. En cas de victoire dans cette rencontre, les partenaires d’Arnold auront fait un grand pas vers la qualification. Cette victoire acquise face au Werder Brême dans les 10 derniéres minutes de jeu le week-end dernier (1-0) et la bonne tenue du club depuis la reprise (3 victoire sur les 5 dernières journées) devraient faire la différence .chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Fribourg est donc l’un des principaux bénéficiaires de la qualification du Bayer et du Bayern pour la finale de la Coupe d’Allemagne. La 7place est actuellement occupée par Hoffenheim, une équipe diminuée par les blessures et qui devra faire faire face à un calendrier très chargé sur cette fin de saison (Dortmund, Leipzig, etc.). Alors que le club était en panne de victoire depuis la reprise de cette Bundesliga, les partenaires du Français Schmid ont réalisé un très joli coup le week-end dernier. Malmené par Gladbach durant toute la partie jusqu’au carton rouge de Pléa, les Allemands ont fait la différence grâce à l’inévitable Petersen, une minute après son entrée en jeu, suite à un coup de franc parfaitement botté par Griffo. A domicile, Wolfsbourg pourrait faire chuter cette équipe de Fribourg.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolfsbourg Fribourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !