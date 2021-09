Pronostic Wolfsbourg FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Wolfsbourg – Séville sans vainqueur

Auteur d’une très belle saison dernière, Wolfsbourg avait fini dans le Top 4 de la Bundesliga. Cette position lui permet de participer à la Ligue des Champions, où elle a signé un nul sur le terrain de Lille (0-0) lors de la 1journée. L’équipe nordiste a pu constater les forces de cette équipe qui s’appuie sur sa solidité et un bloc compact pour décrocher des résultats. Cette tactique semble toujours fonctionner puisque les Loups occupent actuellement la troisième place de Bundesliga, à 3 unités du Bayern. Le week-end dernier, Wolfsbourg a connu son premier faux-pas en s’inclinant à Hoffenheim (3-1). Dans cette équipe on retrouve plusieurs joueurs français avec Joshua Guivalogui passé par Sainté, le prometteur Maxence Lacroix et l’ancien montpelliérain Roussillon. Devant, Van Bommel s’appuie surtout sur l'excellent Weghorst (26 buts la saison passée, 3 buts cette saison dont 2 sur ce mois de septembre).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le FC Séville peut s’estimer heureux d’avoir décroché un point lors de la première journée face à Salzbourg (1-1=. Malmenés, les Andalous ont vu deux penaltys être manqués par les autrichiens par l’intermédiaire d’Adeyemi et de Sucic. De plus, en seconde période, le buteur marocain En Nesyri a été expulsé pour une grossière simulation, sanctionnée d’un deuxième carton jaune. L’attaquant andalou sera donc absent en Allemagne et ce sera à Rafa Mir (excellent avec Huesca la saison passée et déjà 2 buts cette saison en jouant souvent remplaçant) de se montrer. Le FC Séville réalise une bonne entame de Liga avec la troisième place du classement général, à 3 unités du Real. A l’instar de Wolfsbourg, la formation andalouse s’appuie sur son excellente défense qui n’a concédé que deux buts depuis le début de saison. Cette opposition entre une équipe de Wolfsbourg invaincu à domicile et une équipe de Séville pas encore battue cette saison pourrait nous offrir un match agréable avec des buts, mais sans vainqueur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolfsbourg FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !