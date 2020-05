Pronostic Wolfsbourg Eintracht Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Des buts entre Wolfsbourg et l'Eintracht Francfort

En dépit d'un Klassiker assez pauvre en buts mardi (victoire 1-0 du Bayern), la pause forcée par l'épidémie de coronavirus n'a pas vraiment changé les habitudes en Bundesliga qui reste un championnat où l'on voit beaucoup les filets trembler. 6du classement et en lice pour aller chercher la C3, Wolfsbourg est parvenu à dominer mardi à Leverkusen le Bayer (1-4) qui restait pourtant sur 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. A l'image de cette rencontre face au Bayern, 3 des 4 derniers matchs de Wolfsbourg ont vu des buts marqués des deux côtés.

14de Bundesliga, l'Eintracht a stoppé mardi sa série de 5 défaites consécutives, avec un match nul concédé à domicile à buts (3-3) face à Fribourg. Comme ce match, les deux autres rencontres de Francfort depuis la reprise ont connu beaucoup de buts puisque le club s'est incliné face à Gladbach' à domicile pour sa rentrée (1-3) et face au Bayern Munich samedi dernier (5-3). Entre ces deux formations à buts (40 buts marqués et 34 encaissés pour Fribourg, 44 buts marqués et 52 encaissés pour Francfort) menés par des buteurs néerlandais (Dost pour Francfort, Weghorst pour Wolfsbourg), on devrait voir les filets trembler des deux côtés dans cette rencontre.