Pronostic Wolfsbourg Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund accroche un résultat à Wolfsbourg

L'an passé, Wolfsbourg a disputé la Ligue des Champions et l'a certainement payé en championnat. Sur la lancée de sa fin d'exercice difficile, le club allemand a connu un départ laborieux mais a parfaitement redressé la barre depuis plusieurs rencontres. En effet, les Loups sont invaincus lors des 6 dernières journées avec 3 victoires et 3 nuls. Wolfsbourg reste sur deux superbes prestations avec deux larges succès face à Bochum (4-0) et contre Mayence (0-3). Cette bonne passe a permis aux partenaires de Max Arnold de remonter à la 11place avec 6 points d'avance sur la zone de relégation. Depuis le départ du buteur néerlandais Wieghorst, les Arnold, Nmecha (les deux frères) ou Gerhardt se partagent l'animation offensive.

En face, le Borussia Dortmund vient de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions en finissant en 2position de son groupe derrière Manchester City. Les hommes de Terzic sont également dans un bon passage en Bundesliga avec 3 succès lors des 3 dernières journées de championnat. Les Marsupiaux ont dominé Stuttgart (5-0), l'Eintracht Francfort (1-2) et Bochum (3-0). Cette série leur a permis de rester dans le Top 4 à la 4e place avec 3 points de retard sur le Bayern Munich, nouveau leader. Les jeunes portent le Borussia puisqu'après l'exceptionnel début de saison de Bellingham, Youssofa Moukoko enchaîne les buts lors des dernières journées. Du haut de ses 17 ans, l'Allemand a inscrit un doublé le week-end dernier qui porte son total à 6. Cette affiche entre deux équipes en forme devrait tourner à l'avantage du Borussia Dortmund qui espère remonter sur le podium.