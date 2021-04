Pronostic Wolfsbourg Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsbourg – Dortmund : la Ligue des Champions en ligne de mire

L'affiche de la 31journée de Bundesliga oppose Wolfsbourg au Borussia Dortmund. A l'heure actuelle, ces deux équipes luttent pour terminer dans les 4 premières places du championnat qui permettent de participer à la prochaine Ligue des Champions. Les Loups, troisièmes, ont l'avantage avec 5 points d'avance sur les Marsupiaux, seulement en cinquième position. Après avoir perdu deux fois consécutivement face à l'Eintracht Francfort (4-3) et le Bayern Munich (2-3), deux équipes du Top 4, Wolfsbourg s'est repris en milieu de semaine à Stuttgart en décrochant une très belle victoire (3-1). Comme souvent depuis le début de la saison, le buteur néerlandais Wout Weghorst s'est signalé en inscrivant son 19but de la saison.

En face, le Borussia Dortmund joue certainement l'une de ses dernières cartes pour se rapprocher du Top 4. En effet, avec 4 journées à jouer, les Marsupiaux doivent remporter toutes leurs rencontres et espérer les faux pas de leurs concurrents. Cette confrontation face à un adversaire direct est donc propice pour débuter une remontée. En Bundesliga, Dortmund vient de remporter ses trois derniers matchs face à Stuttgart (2-3), le Werder Brême (4-1) et en milieu de semaine face à un Union Berlin (2-0), encore au niveau cette saison. Lors de cette rencontre, le buteur norvégien Erling Haaland a manqué un penalty et reste coincé à 23 réalisations. Cette confrontation réussit bien à Dortmund qui reste sur 10 succès et un nul face à Wolfsbourg. Ce samedi, dans un match déterminant pour la qualification à la Ligue des Champions, Dortmund, qui revient bien en forme, semble en mesure de réussir un coup à Wolfsbourg qui a perdu 2 de ses 3 derniers matchs.