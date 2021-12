Pronostic Wolfsbourg Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsbourg n'y arrive toujours pas à Cologne

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Wolfsbourg Cologne chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rien ne vas plus pour Wolfsbourg. 4de Bundesliga la saison passée, le club estampillé Volkswagen s'était offert le droit de jouer la Ligue des Champions. Battu mercredi dernier par Lille, le club a été éliminé et va devoir se rattraper en championnat. Dominé à domicile par Stuttgart (0-2), Wolfsbourg sa 5défaite consécutive et son 7match sans victoire (6 défaites, 1 victoire). Le club a rétrogradé à la 11position du classement avec un point d'avance seulement sur son adversaire du jour.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dynamique plutôt inverse pour Cologne qui était barragiste la saison passée et qui se trouve en 12position du classement avec 3 unités d'avance sur la zone de relégation. Avant leur défaite surprise de vendredi à domicile face à Augsbourg (0-2), Cologne était resté invaincu pendant 4 journées, signant 3 nuls contre l'Union Berlin (2-2), Bielefeld (1-1) et Mayence (1-1), pour 1 victoire à domicile face à Mönchengladbach (4-1). Face à une équipe de Wolfsbourg qui n'y arrive plus, le Cologne d'Anthony Modeste pourrait tenir au moins le nul ce mardi.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(340€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolfsbourg Cologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !