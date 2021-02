Pronostic Wolfsberger Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham repart de l’avant face à Wolfsberger

Sorti au 1er tour d'un groupe relevé, qui comprenait le Dynamo Zagreb, Feyenoord et le CSKA Moscou, Wolfsberger confirme son excellente saison dernière au cours de laquelle le club autrichien avait déjà réalisé un très bon parcours dans une poule avec la Roma et le Borussia Mönchengladbach. Sur le plan national, les hommes de Ferdinand Feldhofer pointent en revanche seulement en 6position pour l'instant. Le jeune Serbe Dejan Joveljic réalise une très belle saison avec 8 buts inscrits en championnat et 2 lors de la phase de groupe d'Europa League. Habitué à être dominé, le club autrichien opère souvent en contre-attaque et se montre efficace dans cet exercice.

En face, Tottenham n'est pas au mieux lors des dernières semaines. Les vont participer à la finale de la Carabao Cup face à Manchester City en avril, mais viennent de se faire sortir de la FA Cup par Everton et ont perdu des points précieux en Premier League. En effet, les partenaires d'Hugo Lloris se retrouvent en 9position avec 6 points de retard sur la 4place, qualificative pour la Ligue des Champions. Les viennent en effet de perdre 3 des 4 derniers matchs de Premier League qu'ils ont disputé. José Mourinho tarde à trouver la clé pour revenir à l'excellent niveau par intermittence cette saison et rencontre des difficultés avec certains joueurs comme Dele Alli ou Gareth Bale. Lors de la phase de groupe de C3, Tottenham avait fait le job pour se qualifier et finir en première position, tout en titularisant souvent des éléments moins utilisés comme Vinicius, Bale ou Alli. Mais pour ces matchs à élimination directe, le Mou devrait aligner son équipe type pour tenter de remporter cette compétition. Largement supérieur à son adversaire sur le papier, Tottenham devrait s'imposer en Autriche face à Wolfsberger.