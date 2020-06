Pronostic West Ham Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un nul pour la reprise de West Ham et Wolverhampton

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce West Ham Wolverhampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Septième du championnat l’année dernière pour son retour dans l’élite Anglaise, Wolverhampton s’inscrit dans une certaine régularité.De nouveau 7mais cette fois-ci à 10 journées de la fin, la bande du colosse Adama Traoré garde la Ligue des Champions en ligne de mire. En effet, Chelsea et sa 4place ne sont qu’à 5 petits points des. Avant la pause, ils ont encore fait preuve de solidarité avec 5 matchs sans défaites (2 victoires – 3 nuls) contre des gros morceaux pour la plupart (Man United, Tottenham, Leicester) et avec seulement 2 buts encaissés.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham ne vit pas la même saison que Wolverhampton. Malgré la présence de très bons joueurs comme Felipe Anderson ou Sébastien Haller, la formation londonienne reste ancrée dans la 2partie du classement, et se trouve même a égalité de points avec Bournemouth (27), 18et premier relégable. La situation, tout comme la forme des, inquiètent. En amont de cette pause, West Ham restait sur 6 défaites lors des 9 dernières journées. Le club Londonien, West Ham reste sur 2 matchs sans défaite à domicile (nul contre Brighton, victoire 3-1 contre Southampton et peut vernir perturber les Wolves pour la reprise, eux qui n'ont gagné que 2 matchs sur leurs 8 derniers déplacements toutes compétitions confondues. La cote est belle pour un match nul à tenter avec le bonus sans risque de Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Wolverhampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !