Pronostic West Ham Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un nul entre West Ham et Watford

Venant d'enchaîner quatre victoires consécutives face à Newcastle (3-0), Cardiff (3-1), Crystal Palace (3-2) et Fulham (2-0), West Ham réalise un mois de décembre incroyable. Le club de Pellegrini est désormais installé dans la première partie de tableau avec 24 points, à seulement 2 unités d'United (6). Pourtant, le club londonien a connu plusieurs coups durs avec la perte de Yarmolenko pour plusieurs mois, ainsi qu'Arnautovic récemment touché (la pépite Lanzini est quant à lui indisponible depuis le début de saison). D'autres joueurs se montrent décisifs comme l'international écossais Robert Snodgrass, décisif lors des derniers matchs ou le brésilien Felipe Anderson, de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle formation. Pour leur dernier match, les Hammers se sont imposés à Fulham, dernier de Premier League, en se montant très efficaces.

Watford compte le même nombre de points que West Ham. Le week-end dernier, les Hornets ont renoué avec la victoire face à Cardiff (3-2), après 6 matchs sans succès. Les partenaires d'Etienne Capoue arrivent en confiance puisque, pour leur dernier déplacement, ils ont décroché un nul amplement mérité sur le difficile terrain d'Everton. Les deux formations se valent et le match nul semble vraiment bon à tenter.