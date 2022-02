Pronostic West Ham Watford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham se reprend face à Watford

West Ham fait partie des nombreux candidats au Top 4. Si Manchester City, Liverpool et Chelsea comptent plusieurs longueurs d'avance, pas moins de 5 équipes s'affrontent pour accrocher le dernier strapontin qualificatif pour la Ligue des Champions. Malgré sa 5place, la formation londonienne n'est pas la formation la mieux placée car elle a disputé plus de matchs que ses rivaux. Lors des deux dernières journées de premier League, lesse sont inclinés face à Leeds (2-3) au stade Olympique et à Old Trafford face à Manchester United (1-0). Contre les, les hommes de David Moyes n'ont pas été récompensés de leur bonne prestation en s'inclinant lors des arrêts de jeu. Le week-end dernier, le coach écossais avait aligné une équipe fortement remaniée dans le cadre des 16de finale de la FA Cup. Face à un adversaire largement à sa portée (Kiddermeinster, équipe de National League), West Ham a souffert et a seulement égalisé dans les arrêts de jeu par Declan Rice, entré en cours de jeu. Pas spécialement meilleurs durant la prolongation, lesse sont évités une séance de tirs aux buts angoissante en marquant sur leur dernière opportunité grâce à Bowen. Fortement handicapé par des blessures importantes lors des dernières semaines, le club londonien a retrouvé une grande partie de ses forces vives, à l'image de Zouma ou Cresswell. Auteur de 8 buts cette saison, l'ancien Niçois Saïd Benrahma est lui revenu de la CAN.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Watford est dans une situation compliquée. Habitués à faire le yo-yo entre la Championship et la Premier League, lesont récemment glissé dans la zone rouge. Avec 9 matchs sans le moindre succès, les dirigeants de Watford n'ont pas eu d'autre choix que de séparer de leur second coach de la saison. Claudio Ranieri, arrivé en remplacement de Xisco, a été lui-même remercié au profit de l'expérimenté Roy Hodgson. Pour ses débuts sur le banc de l'équipe londonienne, l'ancien coach de Palace et desa vu ses protégés prendre un point sur le terrain de la lanterne rouge, Burnley. Lors du mercato hivernal, les Londoniens ont recruté le brésilien de l'Udinese, Samir, pour renforcer la défense. Tourné dans sa quête d'une place européenne et à domicile, West Ham devrait s'imposer face à une formation de Watford pas au mieux.