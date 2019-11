Pronostic West Ham Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un coup du Mou pour les Spurs à West Ham !

Ce samedi en début d'après-midi, West Ham accueille, dans son Stade Olympique, Tottenham, pour un derby de Londres. Les deux formations londoniennes connaissent un début de saison compliqué. West Ham est 16avec 13 points tandis que Tottenham fait à peine mieux avec une 14position (14 points). West Ham reste sur 6 matchs sans victoire en Premier League et pour retrouver trace d'un succès, il faut remonter au 22 septembre et à la réception de Manchester United. Le club a consenti à de lourds investissements en enrôlant Sebastien Haller, plus chère recrue du club. En face, Tottenham a connu des dernières heures très agitées avec le limogeage de Mauricio Pochettino et la nomination de José Mourinho. Le technicien argentin avait pourtant réussi 5 années extraordinaires avec comme point d'orgue la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Les résultats difficiles de la dernière fin de saison et de lors de ce début de nouvel exercice ont précipité le licenciement de l'ancien Parisien. Mourinho est réputé pour sa capacité à décrocher des titres et est attendu à Tottenham pour cela. Souhaitant sans doute imposer sa patte et son réalisme d'entrée, Mourinho devrait aider les Spurs à saisir cette belle opportunité chez une formation de West Ham dans le dur.