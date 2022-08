Pronostic West Ham Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham assomme les Hammers de West Ham

Depuis la prise en main de l'équipe par David Moyes fin 219, West Ham joue les premiers rôles en Premier League. Le club londonien a arraché une qualification européenne lors des deux dernières saisons et s'est même hissé en demi-finale de la dernière Europa League, battu par le futur vainqueur l'Eintracht Francfort. Cet été, lesont réussi à conserver leur milieu de terrain Declan Rice, fortement convoité Outre-Manche. Les Yarmolenko, Diop, ou Vlasic sont partis tandis que les Aguerd, Kehrer, Emerson, Cornet ou Scamacca sont venus renforcer l'effectif. Le portier international français Alphonse Areola s'est également définitivement engagé avec West Ham. Cependant, lesont connu une entame poussive avec trois revers concédés lors des 3 premières journées face à Manchester City (0-2), Nottingham (1-0) et Brighton (0-1). Finalement, la bande à Moyes a décroché son premier succès dimanche dernier en dominant Aston Villa (0-1) sur une réalisation de Fornals. Entretemps, la formation londonienne avait dominé tranquillement Viborg en barrage de la Conference League (6-1 sur les 2 matchs), pour se redonner confiance.

De son côté, Tottenham réalise un très bon départ dans cette nouvelle saison. Proche de jeter l'éponge en cours de saison dernière suite à des performances frustrantes, Conte a su redresser la barre pour qualifier les Spurs en Ligue des Champions. Le technicien italien a imposé sa patte sur Tottenham, comme le montre les premiers résultats de l'année. En effet, lesont fait le taf face à des formations à leur portée comme Southampton (4-1), Wolverhampton (1-0) ou Nottingham (0-2) pour un nul à Stamford Bridge face à Chelsea (2-2). Habituellement discret en août, Harry Kane a déjà inscrit 4 buts et aurait pu en compter un de plus s'il avait converti son penalty face à Nottingham. Conte a renforcé son équipe avec les achats définitifs de Betancur et Kulusevski. Lesont également attiré le croate Perisic, Bissouma de Brighton, Clément Lenglet, Richarlison, ou Spence. Sur une excellente dynamique, Tottenham devrait enchaîner dans le derby londonien face à West Ham.