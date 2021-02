Pronostic West Ham Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un derby West Ham – Tottenham indécis

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce West Ham - Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprise de la saison, West Ham occupe actuellement la 5place de Premier League, à égalité de points avec Chelsea. Lesréalisent une saison exceptionnelle et viennent de réaliser un très bon coup sur le marché des transferts en enrôlant un Jesse Lingard, en manque de temps de jeu à Manchester. L’exs’est tout de suite adapté dans l’équipe londonienne et permet à Moyes de pouvoir reposer Antonio, éreinté lors des dernières rencontres. Le week-end dernier, lesont assommé la lanterne rouge de Premier League, Sheffield United (3-0) avec le premier but de la saison de Declan Rice. Le jeune international anglais est exceptionnel depuis le début de saison et forme une redoutable paire au milieu de terrain avec le Tchèque Soucek. Le tournant de la saison pour West Ham a certainement été le match aller, où mené de 3 buts à 10 minutes de la fin, la bande à Moyes avait réussi à égaliser sur un bijou de Lanzini (3-3).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham a un gros problème depuis le début de saison, son irrégularité. Capable de battre Manchester City à domicile, lesont perdu en revanche des points à Brighton. La bande à Mourinho est en difficulté avec 5 défaites lors des 7 dernières rencontres. Eliminé de la FA Cup suite à son revers à Everton, Tottenham n’a pas existé face à Man City à l’Etihad (0-3). Le dernier succès des Spurs remonte à la réception de West Bromwich Albion, relégable (2-0). En Europa League, les Spurs se sont logiquement imposés jeudi face à Wolfsberger (1-3), avec notamment un but de Gareth Bale. Hyper dépendante du duo Son-Kane, l’équipe de Mourinho s’attend à un match compliqué face à une solide formation de West Ham. Sur la lancée de son excellent début de saison, West Ham semble en mesure d’accrocher Tottenham, pas au mieux lors des dernières journées.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !