Pronostic West Ham Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham - Southampton : Les Hammers retrouvent leur percussion face aux Saints

L'arrivée de David Moyes a métamorphosé West Ham. Arrivé pour sauver le club de la relégation, le technicien écossais a ensuite construit une équipe compétitive comme il l'avait fait à Everton. L'an passé, les avaient lutté jusqu'au bout pour le Top 4 pour au final se contenter d'une place en Europa League, où le club londonien va disputer un huitième de finale. Bien partis dans cette nouvelle saison de Premier League, les Hammers connaissent un passage plus compliqué avec une seule victoire lors des 6 dernières journées de Premier League. Les partenaires de Declan Rice se sont notamment inclinés sur la pelouse d'Arsenal (2-0) lors de la dernière journée. Cette défaite a poussé West Ham à 4 points des, qui occupent la 4place du général. De plus, David Moyes est privé de nombreux joueurs notamment dans le secteur défensif où Zouma, Ogbonna et Cresswell manquent à l'appel. La mauvaise passe des s'est confirmée en milieu de semaine avec une défaite en quart de finale de la Carabao Cup face à Tottenham (2-1). De son côté, Southampton connaît un exercice compliqué puisque les sont seulement en 15e position avec 6 points d'avance sur Burnley, premier relégable. Pas au mieux, les partenaires de Shane Long restent sur 6 matchs sans la moindre victoire avec 3 nuls et 3 défaites. Lors de la dernière journée, les sont allés chercher un point à Selhurst Park face à Crystal Palace (2-2) avec un nouveau coup-franc direct de James Ward-Prowse spécialiste des coups de pied arrêtés. En déplacement, Southampton est dans le dur avec un seul succès obtenu sur le terrain de Watford, pour 3 nuls et 5 défaites. Pour cette affiche, West Ham devrait retrouver de son mordant face à une équipe de Southampton loin d'être dans la forme de sa vie.