Pronostic West Ham Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham retrouve son souffle face à Sheffield United

Surprise de cette saison de Premier League, West Ham semble chercher son souffle lors des dernières rencontres. En effet, lesont été largement dominés à Craven Cottage face à une formation de Fulham qui cherche à se maintenir, mais qui compte tout de même 8 points de retard sur le premier non relégable. En revanche, malgré leur mauvaise prestation, les hommes de Moyes ont assuré l'essentiel en assurant le point du match nul (0-0). En milieu de semaine, le club londonien se déplaçait àdans le cadre des huitièmes de finale de la FA Cup. Encore une fois solide, West Ham a poussé Man U à disputer une prolongation de 30 minutes, au cours de laquelle le club local s'est logiquement imposé (1-0). Avant ses 2 dernières rencontres, les Hammers avaient remporté 4 de ses 5 derniers matchs de Premier League.

De son côté, Sheffield United semble s'être réveillé trop tard. En effet, lesoccupent la place de lanterne rouge de Premier League avec 12 points de retard sur le premier non relégable. Incapable de s'imposer lors de la première partie de saison, les hommes de Chris Wilder se sont réveillés en 2021 en remportant 3 rencontres de Premier League. De plus, Sheffield United a posé des problèmes à ses autres adversaires comme lors des revers face à Man City (1-0) et contre Chelsea (1-2). En milieu de semaine, les partenaires d'Ampadu se sont imposés en FA Cup face à Bristol City, grâce à une réalisation de Billy Sharp. Avec les retours de Lingard et Antonio, préservés en FA Cup, West Ham devrait se défaire à domicile de Sheffield.