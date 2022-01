Pronostic West Ham Norwich : Analyse, cotes et pronostic du match de Premier League

West Ham retrouve le Top 4 face à Norwich

La fin d'année 2021 a été marquée par la recrudescence de cas de Covid dans les clubs britanniques, Norwich a été fortement touché et a vu plusieurs matchs être reportés. Ce mercredi, les Canaris se déplacent à Londres pour affronter West Ham dans le cadre d'un match en retard de la 18journée de Premier League. Lessont actuellement dans le coup pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. En effet, la bande à David Moyes se trouve en 5position avec un seul point de retard sur Arsenal. Un succès ce mercredi permettrait à West Ham de reprendre place dans le Top 4. Lors des dernières semaines, lesont connu des résultats en dent de scie, certainement pénalisés par des absences importantes sur le secteur défensif, où les habituels titulaires Zouma, Ogbonna et Cresswell sont blessés. Avec Dawson et Issa Diop, Moyes possède une très bonne charnière de secours qui améliore sa complémentarité à chaque rencontre. West Ham reste sur plusieurs succès consécutifs face à Watford (1-4) et Crystal Palace (2-3) en Premier League et vient de s'imposer contre Leeds (2-0) en FA Cup. Offensivement, Lanzini et Bowen sont en grande forme, l'Argentin de retour dans le XI enchaine les bonnes prestations, avec 3 buts marqués lors des 2 derniers matchs. Buteur face à Palace, Michail Antonio reste le meilleur buteur du club en Premier League avec 8 réalisations, devant Benrahma (5) qui est à la CAN avec l'Algérie.De son côté, Norwich galère dans le bas de tableau de Premier League. En effet, depuis le début de saison, lesse trouvent en dernière position du classement et n'arrivent pas à décoller. L'arrivée de Dean Smith à la place de Farke avait créé un mini électrochoc puisque les partenaires de Pierre Lees-Melou avaient sur cette période enchainé quelques prestations en récoltant des points. Depuis le nul obtenu à Newcastle, lesont perdu 5 rencontres de championnat sans avoir inscrit le moindre but. A l'orée d'affronter West Ham, Norwich possède les pires attaques (8 buts en 19 matchs) et défense (42 buts encaissés) de Premier League. De plus, Dean Smith doit composer avec plusieurs absences puisque Aarons, Cantwell, Hanley, Normann, Pukki ou Zimmermann sont sur le flanc. A domicile et face à une faible formation de Norwich, West Ham ne devrait pas connaître trop de difficultés pour s'imposer.